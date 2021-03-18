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Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию русской идеологии

На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду “русского мира”. Законопроекты о рассмотрении идеологии “русского мира” и уголовной ответственности за его “агитацию” уже имеются в Верховной Рады Украины. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Авторами законопроектов стали депутаты фракции “Слуга народа” Александр Алексийчук и Олег Дунда.

Сами тексты резолюций отсутствуют, также нет и разъяснительных рекомендаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Украину частью русского мира, так как там много русскоязычных граждан и жителей с русскими корнями.

РИА “NEWSTES” писало, что Украина пообещала принудить Россию принять новый план по Донбассу.

Сообщение Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию русской идеологии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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