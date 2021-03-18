Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию русской идеологии

Анастасия Иванова

На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду “русского мира”. Законопроекты о рассмотрении идеологии “русского мира” и уголовной ответственности за его “агитацию” уже имеются в Верховной Рады Украины. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Авторами законопроектов стали депутаты фракции “Слуга народа” Александр Алексийчук и Олег Дунда.

Сами тексты резолюций отсутствуют, также нет и разъяснительных рекомендаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Украину частью русского мира, так как там много русскоязычных граждан и жителей с русскими корнями.

РИА “NEWSTES” писало, что Украина пообещала принудить Россию принять новый план по Донбассу.

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