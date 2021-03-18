Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило

Алексей Вольцев

На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте, сообщает пресс-служба сервиса.

По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.





"Чикатило — откровенная мразь, — приводят слова Дмитрия Нагиева в пресс-службе. — Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал".

Актер признался, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения.

"Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?". Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!" — прокомментировал Нагиев.

В основе сериала режиссера Сарика Андреасяна, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.