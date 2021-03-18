Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило

Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте, сообщает пресс-служба сервиса.

По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.


"Чикатило — откровенная мразь, — приводят слова Дмитрия Нагиева в пресс-службе. — Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал".

Актер признался, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения.


"Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?". Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!" — прокомментировал Нагиев.

В основе сериала режиссера Сарика Андреасяна, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мира
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Регина Мянник удалила грудные импланты
Регина Мянник удалила грудные импланты
У Дианы Арбениной умер отец
У Дианы Арбениной умер отец
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире иностранцев
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире

Топ на сегодня

Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по экспорту оружия
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по

Еще по теме

Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна
Объявлена дата премьеры эксклюзивного сериала Okko «Чикатило»
Актер Дмитрий Нагиев скрывает две семьи в Москве и Петербурге
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя