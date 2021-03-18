Дочь Легкоступовой почти доказала причастность Фирсова к ее смерти: «Мотив-то налицо — наследство»

Алексей Вольцев

Прошло полгода с тех про, как не стало исполнительницы Валентины Легкоступовой. Девушка погибла при довольно странных обстоятельствах. Ее дочь Анетта Бриль ведет расследование, в ходе которого намерена выяснить, почему смерть матери оказалась скоропостижной.

Дочь Валентины Легкоступовой не перестает утверждать, что к ее гибели причастен Юрий Фирсов. Яхтсмен обстроился на ее жилплощади и не намерен освобождать квартиру. Аннета Бриль считает, что именно из-за этого наследства Фирсов и спаивал Легкоступову.

«Фирсов выпивал и уговаривал маму делать это вместе с ним. Вполне возможно, делал он это умышленно. Мотив-то налицо — наследство», — поделилась Анетта.

Кроме того, девушка отмечает, что Фирсов путается в показаниях. Это вызывает подозрение у следствия. Сначала вдовец говорил, что видел, как Валентина упала в ванной, а недавно заявил, что был пьян и отдыха в это время на диване.

«Он врет постоянно. То он видел, как мама упала, то крепко спал в этот момент. То ему не нужно наследство, то вдруг первым получает все документы», — рассуждает дочь Валентины.

Анетта вместе с Максимом намерены выяснять, что же произошло той роковой ночью.