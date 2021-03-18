Дочь Валентины Легкоступовой: «Фирсов врет постоянно, то видел, как мама упала, то нет»

Алексей Вольцев

Анетта Бриль до сих пор пытается выяснить, почему же смерть мамы оказалась столь скоропостижной. Дочь Валентины Легкоступовой не устает повторять, что к гибели родительницы причастен Юрий Фирсов.

Сейчас последний супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» обустроился на ее жилплощади, хотя по завещанию ему принадлежит лишь одна четвертая доля. К слову, именно в этой квартире и произошла трагедия: Валентина Валерьевна неудачно упала в ванной и серьезно травмировала голову. До этого певица и Юрий Фирсов несколько дней употребляли алкоголь. По словам Бриль, ранее за ее мамой вообще нельзя было заметить тяги к сприртному.

«Почти 20 лет она провела в браке и даже на Новый год пила только лимонад. Говорят, нельзя силой заставить человека пить. Но, как ни крути, близкий и любимый человек оказывает влияние. Фирсов выпивал и уговаривал маму делать это вместе с ним. Вполне возможно, делал он это умышленно. Мотив-то налицо — наследство», — поделилась Анетта.

Сам вдовец в тот момент был сильно пьян, поэтому путается в своих воспоминаниях. Теперь Фирсов уверяет, что якобы отдыхал на диване в комнате, когда Легкоступова упала в ванной.

«Он врет постоянно. То он видел, как мама упала, то крепко спал в этот момент. То ему не нужно наследство, то вдруг первым получает все документы. Сейчас он и вовсе живет в квартире мамы. Но все это второстепенно. Для нас с Матвеем деньги на втором плане, мы сконцентрированы сейчас на расследовании. Мы хотим знать, кто же виноват в том, что наша мама умерла», — подчеркнула Бриль.

Напомним, что Легкоступова скончалась от многочисленных травм, в частности, сильно была повреждена голова. Поначалу ничего не предвещало беды. «Как потом мне объяснили врачи, при закрытой черепно-мозговой травме пациенты, как правило, сначала хорошо себя чувствуют. И у мамы было именно так. Они остались в больнице и весь следующий день, 7 августа, мы говорили с ней по телефону. А вот 8 августа она перестал отвечать. В тот момент она уже впала в кому, и ее перевели в другую больницу. Все следующие дни мы просидели с мужем и Матвеем на скамейке напротив больницы. Мы молились, до последнего верили в лучшее…» — поделилась Анетта в разговоре с «КП».