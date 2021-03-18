Два девятилетних мальчика напали на пенсионера и были арестованы

Вадим Карасев

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В городе Хаддерсфилде в Великобритании два девятилетних мальчика на улице напали на пенсионера. Приехавшая на место происшествия полиция арестовала школьников и оцепила улицу, сообщает Daily Mail.

В местную полицию поступил вызов о том, что пожилой мужчина получил травму головы. Когда полицейские прибыли, они увидели на асфальте лужицу крови. По словам очевидца, мальчики проломили пенсионеру голову.

Мужчине помог местный житель, а затем британца отправили в больницу. Несмотря на то, что полиция официально не объявила возраст подозреваемых, известно, что им было по девять лет.

Ранее сообщалось, что учащийся лицея во французском городе Мец повздорил с учителем и решил его зарезать. Подросток пронес в школу нож, а позже сам позвонил в полицию и сообщил, что хочет убить учителя. Школьника задержали и поместили под стражу.