Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дзюба обратился ко всем хейтерам

Дзюба обратился ко всем хейтерам

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к своим хейтерам с просьбой отписаться от него в Instagram. По словам футболиста, он не понимает, что заставляет таких людей писать всякие гадости и оставаться у него в подписчиках.

"Хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку, для меня это очень важно. Победа над ЦСКА вышла заслуженной. Жаль, что не засчитали чистейший гол Дугласа Сантоса. Поздравляю парней, они бойцы! Ребята меня поддержали после незабитого пенальти. А всех недалеких людей, которые только и ждут моей ошибки, умоляю: отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости. Зачем вы на меня подписаны? Ладно, это ваш удел", — сказал спортсмен на видео, опубликованном в его аккаунте.

Ранее Дзюбу внесли в число игроков, вызванных в сборную России для подготовки к мартовским матчам отборочного турнира ЧМ 2022 года. В 2020 году футболист туда не попал из-за скандала с попавшим в интернет интимным видео.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мира
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Регина Мянник удалила грудные импланты
Регина Мянник удалила грудные импланты
У Дианы Арбениной умер отец
У Дианы Арбениной умер отец
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире иностранцев
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире

Топ на сегодня

Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по экспорту оружия
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по

Еще по теме

Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу
Футболист сборной Англии Харт подарил Дзюбе свой свитер
Дзюба признался, что большую роль в его переходе в "Арсенал" сыграл Божович
Дзюба призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Сан-Марино