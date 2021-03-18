Дзюба обратился ко всем хейтерам

Вадим Карасев

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к своим хейтерам с просьбой отписаться от него в Instagram. По словам футболиста, он не понимает, что заставляет таких людей писать всякие гадости и оставаться у него в подписчиках.

"Хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку, для меня это очень важно. Победа над ЦСКА вышла заслуженной. Жаль, что не засчитали чистейший гол Дугласа Сантоса. Поздравляю парней, они бойцы! Ребята меня поддержали после незабитого пенальти. А всех недалеких людей, которые только и ждут моей ошибки, умоляю: отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости. Зачем вы на меня подписаны? Ладно, это ваш удел", — сказал спортсмен на видео, опубликованном в его аккаунте.

Ранее Дзюбу внесли в число игроков, вызванных в сборную России для подготовки к мартовским матчам отборочного турнира ЧМ 2022 года. В 2020 году футболист туда не попал из-за скандала с попавшим в интернет интимным видео.