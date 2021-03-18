ЕГЭ для родителей: пришел, увидел, написал

Анастасия Иванова

Аббревиатуру «ЕГЭ» в нашей стране знают все – от дошкольников до пенсионеров.

Чем старше становится ребенок, тем сильнее накал страстей вокруг самого главного экзамена, тем больше опасений и страхов. Причем, что характерно, не у самих школьников, а у взрослой части каждой семьи.

Именно поэтому к акции Рособрнадзора «День сдачи ЕГЭ с родителями» ежегодно с удовольствием присоединяются известные спортсмены, телеведущие, актеры, музыканты и, конечно, журналисты. Всегда интересно самим увидеть, как организована процедура экзамена, к тому же это прекрасная возможность снова оказаться за партами и проверить, что мы помним из школьной программы. Ну и плюс незабываемый опыт самостоятельной сдачи ЕГЭ.

Для взрослых все организовано так же серьезно, как и во время настоящей аттестации. Начинается все еще до входа в аудитории: сначала проходим рамки металлоискателей, обязательную термометрию. Дань времени – все организаторы и общественные наблюдатели в масках и перчатках, для участников тоже приготовлены такие комплекты.





Мобильные телефоны и все, что не пригодится на экзамене, сдаем заранее: в аудиторию можно войти только с паспортом и черной гелевой ручкой.

Дежурные помогают найти места в классах (кстати, еще одно из новшеств – количество людей в каждом помещении уменьшено, парты расставлены зигзагообразно с учетом социальной дистанции), организаторы зачитывают правила проведения экзамена, распечатывают комплекты заданий, раздают их каждому участнику, помогают заполнить бланки – и ЕГЭ начинается. Сразу скажем, что для «команды 18+» организаторы подготовили особые условия. Если школьники сдают экзамен почти четыре часа и за это время им предстоит выполнить 27 заданий, то взрослые должны были сделать три задания (включая сочинение объемом 150 слов) всего за 30 минут.

И справились все – об этом нам рассказали эксперты, которые практически сразу приступили к проверке работ. «Пусть не на уровне филфака, но ведь и без подготовки!» – прокомментировали участники экзамена.

С какими сложностями мы столкнулись? Во-первых, заполнение бланков – притом что организаторы все четко объяснили и продемонстрировали, как правильно это делать. У школьников этот процесс никакого стресса не вызывает – возможно, сказываются годы тренировки.

Вторая сложность – это письмо от руки. Большинство из нас настолько привыкло к работе на компьютере, что написать сочинение на черновике (150 слов минимум!), а потом перенести его на чистовик аккуратным почерком и в идеале без помарок оказалось задачей очень сложной. Как сказали участники ЕГЭ для взрослых, «наши пальчики устали» уже на третьей фразе. Школьники от руки пишут гораздо бодрее и увереннее, чем взрослые.

Третья сложность – формулировки заданий. Ничего сложного, никаких подвохов – но все же непривычно.

Четвертая – внезапное волнение даже у тех, у кого от результатов ЕГЭ ничего не зависит. Экзамен все-таки!

Зато камеры и общественные наблюдатели абсолютно не мешали никому из родителей, а тексты, предложенные для анализа, все оценили очень высоко и сошлись во мнении, что они читались на одном дыхании, были интересными и вдохновляющими на то, чтобы написать хорошее сочинение.





К каким же выводам пришли участники акции?

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев:

«Пункт проведения экзамена – это не Мордор, не какое-то ужасное место, где мучают бедных выпускников. Сегодня родители увидели, что на самом деле это не так: нет никакого дискомфорта, атмосфера вполне дружелюбная. Детей не отвлекают ни камеры, ни другие меры безопасности и объективности экзамена».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая:

«Все мы зачастую питаемся слухами и думаем, что ЕГЭ – это нечто ужасное. Но пока ты сам не попробуешь что-то на себе, не сможешь правильно донести это до своего ребенка. То, что я слышала об экзамене, и то, что я реально испытала, – совершенно разные ощущения. Ни с чем таким, что могло бы испугать человека, чтобы он лишился дара речи и не мог держать ручку в руках, я не столкнулась».



Член Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Татьяна Касаева:

«Конечно, родители волнуются и за результат, и за то, чтобы сохранить здоровье детей.

Но сегодня мы увидели, что процедура экзамена, четкая, понятная всем сторонам – и педагогам, и организаторам, и родителям, и детям. А когда понятна процедура – минимизируются риски. Надо приглашать побольше родителей, чтобы они поняли, что процедура не такая уж и страшная! Желаю всем нашим детям, которые будут сдавать не такой, поверьте, страшный экзамен, высоких баллов и здоровья!»

Руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько:

«Самый главный вывод, который мы можем сделать по сегодняшней процедуре, – все ее участники потенциально готовы к тому, чтобы сдать ЕГЭ. Это понятный и выверенный экзамен, и дети к нему готовы».