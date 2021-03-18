ЕС не увидел причин для санкций против российских олигархов

Вадим Карасев

Фото: John Thys / Reuters

В Евросоюзе не видят причин для введения санкций против российских бизнесменов. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, его слова приводит ТАСС.

«Политическая цель санкций — изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», — заявил чиновник.

Ране депутат Европарламента от Бельгии Филип Де Ман направил запрос с требованием оценить вред от антироссийских санкций для стран ЕС. Он поинтересовался, как в Европе оценивают масштаб ущерба, понесенного из-за подобных мер.

Страны Запада ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.