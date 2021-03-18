Если б я был султан: три жены Дмитрия Тарасова и тройные проблемы

Влада Некрасова

В прошлом спортсмен считался чуть ли не лучшим центральным полузащитником российского футбола, но со временем о достижениях Дмитрия Тарасова на поле стали говорить все меньше. Публику в большинстве своем интересует личная жизнь игрока, который был женат на одной из самых обсуждаемых персон страны — Ольге Бузовой.

«Если б я был султан»...

С женой Оксаной Пономаренко Дмитрий стал встречаться еще до того, как получил большую популярность в футболе. В 2008-ом пара узаконила отношения, а год спустя на свет появилась ее дочь Ангелина. Тарасов был вне себя от счастья, ведь он так хотел ребенка, его жизнь портило лишь одно: отношения с женой стали ухудшаться. В 2011-ом супруги приняли решение развестись. Поговаривали, что причиной этому стало увлечение спортсмена звездой «ДОМа-2» Ольгой Бузовой, но он упорно отрицал подобные доводы.

В июне 2012-го Дмитрий женился на Бузовой, вместе с этим его карьера в составе футбольного клуба «Локомотива» стремительно пошла вверх. Более того, с легкой руки Ольги Тарасов стал желанным гостем среди звезд шоу-бизнеса. Влюбленные часто посещали светские мероприятия, не стесняясь при этом демонстрировать на публику свои чувства.

Красивой и счастливой паре понадобилось немного времени, чтобы обзавестись армией фанатов, которые ласково величали ее «тарабузиками». Но с годами отношения в этой семье стали ухудшаться. Как оказалось, игрок устал от публичности и мечтал о детях от Ольги. Бузова, активно строящая карьеру телеведущей, в свою очередь не торопилась с наследниками, считая, что ей слишком рано становиться мамой.

Осенью 2016-го в Сети стали появляться слухи о том, что Дмитрий неверен своей избраннице, вот только публика все не могла вычислить предполагаемую разлучницу, приписывая футболисту несуществующие романы.

Незадолго до Нового года звездные супруги развелись, причем Бузова надеялась, что любимый человек одумается и вернется к ней. Увы, ее ожидания не оправдались, ведь спортсмен с головой окунулся в новый роман с одной из самых красивых девушек страны, финалисткой «Мисс Россия-2014» Анастасией Костенко.

«Какая любовь? Я к ней со всей душой, а она? Видите как? Деньги делит. Это предательство! У меня нет слов. Я сейчас себя очень плохо чувствую, я не ожидал такого от нее. Мне тяжело, голова кружится, вся забита негативом... Я не знаю, что она хотела в этой жизни. У нее совсем другие приоритеты, взгляды на жизнь. Это я был готов к ребенку, она, видимо, нет. Я теперь, честно, вообще никому не буду верить в этой жизни. Я боюсь», — сетовал тогда Тарасов, рассказывая о якобы несчастливом браке с Бузовой.

Ольга обвинила в крахе ее отношений с Дмитрием пресловутую Костенко, которая, по ее словам, только и выжидала момента, чтобы заполучить себе богатого и известного ухажера. «Могу честно сказать, и в моей жизни была такая история. Одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной. Поэтому такие случаи зачастую происходят в жизни. Ей хотелось прикоснуться к высокому», — откровенничала телеведущая.

Стоит отметить, что Бузова не осталась у разбитого корыта, хоть футболист отобрал у нее часть имущества, нажитого в браке, включая шикарный дом в Подмосковье, который они когда-то строили вместе. После скандального развода карьера Оли взлетела вверх, в то время как Дмитрия, наоборот, ждали серьезные проблемы на работе, но о них немного позже.

Недоброжелатели были уверены, что Дмитрий бросит Анастасию спустя какое-то время, однако все получилось иначе: после года отношений, в январе 2018-го, влюбленные поженились и обвенчались, а пару месяцев спустя Костенко призналась, что скоро подарит супругу первенца. В июле у пары появилась дочь Милана. Едва малышке исполнилось полгода, как модель стала задумываться о втором ребенке. И вот, в сентябре 2019-го Дмитрий и Настя признались, что станут родителями во второй раз. В феврале 2020-го у них родилась дочь, которую назвали Евой.

Прощай, «Локо»!

К тому времени Тарасов со скандалом покинул «Локомотив», которому служил верой и правдой девять лет. По словам футболиста, руководство клуба попрощалось с ним очень некрасиво, отказавшись компенсировать затраты на лечение травмы ноги, полученной в последней игре за «Локо».

«По возвращении в Москву, представители клуба заявили, что я сделал операцию без их ведома (лечение проходило за границей, — прим. «NewsTes.ru»), поэтому оплачивать ее не будут. Цена вопроса — около 10 тысяч евро. Я, конечно, был в шоке, ведь травму я получил в игровой сезон, операцию делал до момента истечения контракта в клинике, с которой сотрудничает клуб», — возмущался спортсмен.

Спустя время по поводу этой ситуации высказался врач «Локомотива», подчеркивая, что Дмитрий лгал. «Мы его со скандалами сдерживали, но он все равно вышел недолеченный. До конца его контракта оставался месяц, и он пытался получить новый. Говорил: «Это под мою ответственность. Буду рисковать, я взрослый человек, мне надо играть, нужен новый контракт». Убедил, что у него все нормально, а доктора просто ничего не понимают. В результате Дима вышел и получил травму», — рассказывал Никита Карлицкий, в прошлом друживший с футболистом.

Также Карлицкий подчеркнул — поначалу Тарасов брал всю ответственность за лечение на себя, но потом почему-то передумал. «Он говорил: «Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам все оплачу». Я еще раз сказал, что категорически против, но он гнул свое: «Это моя жизнь, я так решил». В переписке я ему ответил: «Хорошо». Раз ты так решил, то что поделать? Если несешь всю ответственность и расходы — хорошо. А на суде уже пошло: мол, ему никто ни разу не объяснил, все его бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал. И клуб оплачивал бы и перелеты, и проживание. Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Самое смешное, что человек сидит и врет ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно», — делился медик.

Спор из-за алиментов

На этом скандалы в жизни Дмитрия Тарасова, увы, не закончились. Футболист отчаянно искал новую работу и параллельно решал вопросы с алиментами старшей дочери Ангелине: Оксана Пономаренко выяснила, что экс-избранник должен наследнице около 15 миллионов рублей. Заручившись поддержкой звездного адвоката Сергея Жорина, Оксане удалось выбить эту сумму из спортсмена.

После этого Дмитрий просил суд уменьшить ежемесячную сумму алиментов, аргументируя это тем, что остался без работы и, как следствие, существенных доходов. «Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много средств потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — отмечал в свою очередь Жорин.

Представитель игрока заявлял, что тот сидит на мели и не может обеспечивать старшую наследницу как раньше. «По понятным причинам доверитель хочет снизить, оптимизировать сумму алиментов. Ему не по силам такие траты. Опять же напомню, что с 2011 года он перевел на счет старшей дочери уже 33 миллиона рублей. Согласитесь, внушительная сумма. И, согласно договору, на сегодняшний день, еще остается 40 миллионов до наступления совершеннолетия девочки. Просто неподъемная сумма для Тарасова. Он так и не получил предложения ни от одного из клубов», — рассказывал правозащитник Умалат Сайгитов.

Кстати, прошлым летом прошел слух о том, якобы Дмитрий и Анастасия... расстались. Поводом к этому послужил тот факт, что Костенко подала на алименты. Как выяснилось позже, у супругов все в порядке, а модель таким образом попросту уменьшила выплаты дочери Тарасова от первого брака.

«На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство», старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они как никто должны быть окружены заботой государства», — объясняла свой поступок модель.

К слову, дела Тарасова немного улучшились, когда его взяли в казанский «Рубин», но и там он продержался всего год — руководство клуба не захотело продлевать с ним контракт. Несмотря на это, спортсмен не держит зла на футбольное сообщество и сейчас пытается сделать все, чтобы заполучить выгодное предложение.

Костенко в одно время работала ведущей «Ак Барс Шоу» в Казани, но вынуждена была отказаться от этого проекта из-за перемен на профессиональном поприще мужа. Сейчас она проходит обучение в телевизионной школе и надеется найти себе достойное занятие, которое будет и радовать, и приносить неплохую прибыль.