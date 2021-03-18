Еврокомиссия не нашла оснований сомневаться в эффективности "Спутника V"

Вадим Карасев

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что у ЕК нет причин сомневаться в эффективности российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Среди кандидатов [есть и] "Спутник". Это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые", — цитирует "Интерфакс" выступление чиновника на брифинге в Брюсселе.

По словам Де Кеерсмакера, практически все производственные мощности, территориально располагающиеся в Евросоюзе, уже загружены, однако для российской вакцины тоже найдется место. Ранее сообщалось, что им может стать фармакологический завод в Италии, располагающий соответствующими возможностями.

Как сообщал NEWSTES, Евросоюз готовится начать переговоры о возможности закупки российской вакцины. Ранее этот вопрос считался уделом национальных правительств и не выносился на общеевропейский уровень. В то же время стало известно о попытках США помешать Бразилии закупить "Спутник".