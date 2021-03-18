Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еврокомиссия не нашла оснований сомневаться в эффективности "Спутника V"

Еврокомиссия не нашла оснований сомневаться в эффективности "Спутника V"

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что у ЕК нет причин сомневаться в эффективности российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Среди кандидатов [есть и] "Спутник". Это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые", — цитирует "Интерфакс" выступление чиновника на брифинге в Брюсселе.

По словам Де Кеерсмакера, практически все производственные мощности, территориально располагающиеся в Евросоюзе, уже загружены, однако для российской вакцины тоже найдется место. Ранее сообщалось, что им может стать фармакологический завод в Италии, располагающий соответствующими возможностями.

Как сообщал NEWSTES, Евросоюз готовится начать переговоры о возможности закупки российской вакцины. Ранее этот вопрос считался уделом национальных правительств и не выносился на общеевропейский уровень. В то же время стало известно о попытках США помешать Бразилии закупить "Спутник".

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России заявили об отказе США и европейских стран слушать крымчан в ООН
В России заявили об отказе США и европейских стран слушать крымчан в
США назвали условие для сотрудничества с Россией
США назвали условие для сотрудничества с Россией
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от
Цена вопроса — 70 тысяч долларов: стали известны подробности шокирующего ЧП в Боярке под Киевом
Цена вопроса — 70 тысяч долларов: стали известны подробности
Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой
Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой
В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян
В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян
Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий
Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий
Tesla назвали «пузырем»
Tesla назвали «пузырем»
Украинская разведка показала кадровых российских военных, «командированных» на Донбасс
Украинская разведка показала кадровых российских военных,
Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск
Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

Еще по теме

У ЕС не осталось поводов сомневаться в «Спутнике V»
США попытались помешать Бразилии приобрести российский "Спутник V"
В ЕС опровергли ведение переговоров о поставках российской вакцины
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов