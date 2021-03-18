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Европа отказалась замечать рост цен

Европа отказалась замечать рост ценКристин ЛагардФото: @christinelagarde

Европейский центробанк (ЕЦБ) не будет реагировать на данные об инфляции и изменять в соответствии с ними собственную политику, заявила глава регулятора Кристин Лагард, которую цитирует CNBC.

Таким образом, руководство ЕЦБ отказалось замечать данные о рекордном за последний год росте цен в еврозоне. Согласно январским данным, инфляция в годовом выражении составила 0,9 процента. С поправкой на сезонность и без учета энергоносителей и некоторые виды продуктов питания инфляция составила 1,4 процента — против 0,2 процента в декабре.

Показатели приближаются к целевому уровню ЕЦБ в два процента годовых, но пока еще далеки от его достижения. Ввиду этого, по словам Лагард, регулятору не следует менять денежно-кредитную политику и повышать ставку в расчете затормозить рост цен и избежать перегрева экономики.

Напротив, в ближайшее время ЕЦБ ускорит темпы покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). Это приведет к росту их цен и снижению доходностей, что станет ориентиром для ставок по другим долговым обязательствам, номинированным в евро. Общий объем программы, рассчитанной до марта 2022 года, составит 1,85 триллиона евро.

По словам Лагард, ЕЦБ не допустит, чтобы статистические данные, такие как уровень инфляции или доходности, «шли на шаг впереди экономического развития» и мешали ему.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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