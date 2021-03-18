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Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Физик оценил опасность магнитов на холодильникеФото: Pixabay

Преподаватель физики в «Хорошколе», разработчик программ по физике фестиваля наук WOW! HOW? Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, есть ли вред от магнитов на холодильнике.

Эксперт заявил, что магнитики, как правило, абсолютно безвредны, но нужно учитывать их мощность. Обычные магниты создают достаточно слабое магнитное поле. «Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа – неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», — сказал Михайловский.

По его словам, технику нужно украшать только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер. Специалист пояснил, что в компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Мощный магнит своим полем может его размагнить.

Также избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать.

Ранее санитарный врач Алексей Меньшиков назвал прибор, из-за которого есть риск потерять сознание при длительном использовании на маленьких кухнях. По его словам, таким опасным прибором является тостер. Если помещение, где идет приготовление продукта, не вентилируется, не соответствует требованиям санитарных правил и норм, то это, в свою очередь, может повлиять на самочувствие.

Россия

По материалам: lenta.ru
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