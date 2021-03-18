Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

Лидия Мартынова

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний.

"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.