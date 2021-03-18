Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний.

"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Жена Павла Мамаева назвала его любовницу проституткой и озвучила ее расценки
Жена Павла Мамаева назвала его любовницу проституткой и озвучила ее
«Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова
«Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал
В Хабаровском крае завершился проект «Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив»
В Хабаровском крае завершился проект «Мастерская педагогических
В Чувашии появится система сопровождения подростков, сбегающих из семей
В Чувашии появится система сопровождения подростков, сбегающих из
Московские школьники приняли участие в акции «Наш Боевой листок»
Московские школьники приняли участие в акции «Наш Боевой листок»
Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгу
Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгу

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Полномочия глав и Заксобраний регионов при формировании Общественных палат предложили расширить
Полномочия глав регионов и Заксобраний субъектов РФ при формировании Общественной палаты региона могут расширить
Матвиенко рассказала о результатах реформы Совета Федерации
Правительство одобрило законопроект, ограничивающий расходы органов госвласти на пиар