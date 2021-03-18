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Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%

Областной Минздрав Челябинской области отчитался о выплатах врачам в 2020 году, глава ведомства Юрий Семенов рассказал о повышении зарплат медицинских работников, передает “Комсомольская Правда”.

Врачам региона выплачивают в среднем 84,5 тыс. руб., средний медперсонал получает 43,4 тыс. руб, а младший — 36,5 тыс. руб. Данные показатели на 63%, 35,1 % и 13,6% соответственно, выше установленных в Челябинской области показателей среднемесячной зарплаты.

Цифры заработной платы медикам в условиях отмены “ковидных” надбавок составляют: 71,9 тыс. руб.; 35,8 тыс. руб. (средний медперсонал); 30,8 тыс. руб. (младший медперсонал).

Сообщение Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63% появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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