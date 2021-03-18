Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Инфекционист раскрыл неожиданное последствие приема лекарств при коронавирусе

Инфекционист раскрыл неожиданное последствие приема лекарств при коронавирусе

Инфекционист раскрыл неожиданное последствие приема лекарств при коронавирусеФото: pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о неизученном последствии приема противовирусных препаратов при заражении коронавирусом. Об этом он рассказал РИА Новости.

Так, у пациентов с COVID-19, принимавших специфические противовирусные препараты против инфекции, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. «Исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — добавил Тимаков. Причины свечения ногтей пока неизвестны.

По его словам, такое последствие встречается достаточно часто. Однако речь идет о связи проявления с противовирусными препаратами, поэтому считать его симптомом коронавируса нельзя.

Инфекционист пояснил, что ногти светятся на руках и ногах. Эта особенность пропадает со временем, когда ногти отрастают.

В сентябре 2020-го врач Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. Основной признак злокачественной опухоли, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Онколог уточнил, что они могут как занимать все ногтевое ложе, так и быть единичными.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном романе Агаты Муцениеце с олигархом
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику груди из-за осложнений
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит доказательства о домашнем насилии
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян
Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом