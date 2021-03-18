Инфекционист раскрыл неожиданное последствие приема лекарств при коронавирусе

Вадим Карасев

Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о неизученном последствии приема противовирусных препаратов при заражении коронавирусом. Об этом он рассказал РИА Новости.

Так, у пациентов с COVID-19, принимавших специфические противовирусные препараты против инфекции, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. «Исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — добавил Тимаков. Причины свечения ногтей пока неизвестны.

По его словам, такое последствие встречается достаточно часто. Однако речь идет о связи проявления с противовирусными препаратами, поэтому считать его симптомом коронавируса нельзя.

Инфекционист пояснил, что ногти светятся на руках и ногах. Эта особенность пропадает со временем, когда ногти отрастают.

В сентябре 2020-го врач Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. Основной признак злокачественной опухоли, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Онколог уточнил, что они могут как занимать все ногтевое ложе, так и быть единичными.