Инвесторы с Reddit переключились на горилл

Вадим Карасев

Фото: Bernd W'stneck / AP

Инвесторы-любители с американского портала Reddit переключились на обезьян и пожертвовали 300 тысяч долларов фонду по спасению горилл имени американского приматолога и популяризатора охраны дикой природы Дайан Фосси. На сайте фонда опубликован девиз Wall Street Bets — apes together strong (обезьяны вместе сильней).

Сами непрофессиональные трейдеры из сообщества WallStreetBets в шутку сравнивают себя с обезьянами, которые наобум жмут на копки и скупают ценные бумаги. Деньги пойдут на программы по отслеживанию и изучению диких горилл и их мест обитания.

В январе Wall Street Bets начали массово скупать акции сети игровых магазинов GameStop и других недооцененных по их мнению компаний, чтобы проучить инвесторов, которые шортили акции компании. В частности, акции Gamestop они сумели разогнать более чем на 880 процентов. В середине февраля трейдеры заинтересовались компаниями, которые занимаются производством и продажей каннабиса. В результате акции одного из крупнейших игроков рынка, Tilray, выросли 10 февраля на 51 процент.

В марте трейдеры разогнали состояние американского предпринимателя, основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта на 25 миллиардов долларов, скупив акции Rocket. В итоге предприниматель поднялся с 19-й на 16-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.