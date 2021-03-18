Исковое заявление и взыскание долга: особенности и основные нюансы

Роман Иванов





Иски относительно взыскания долгов часто подают компании, которые являются поставщиками продукции, имеют дело с дебиторской задолженностью или же связаны с кредитами, займами для физических и юридических лиц. При этом обращение в суд - это действительно крайняя мера, на которую идут не все.

В то же время важно помнить, что если не сработали уговоры, переговоры с заемщиком не дали результата, коллекторы безуспешно пытались выбивать долги, остается только обращаться в суд с предоставлением всех доказательств относительно того, как обстоят дела с ситуацией о невозврате кредитных средств.

Иск и взыскание долга - к чему стоит готовиться?

Итак, перепробовав все методы возврата долга, нередко кредиторы убеждаются в том, что ничего вообще не помогает. Поскольку финансы и наличность являются буквально кровью для бизнеса, множество должников могут парализовать работу предприятия. Платить будет нечем уже самому банку или производственному предприятию, а расходы в то же время будут продолжать наращиваться. В таких случаях важно понимать, что на первое место, конечно, выходит вопрос относительно того, что нужна, крайне необходима подача искового заявления в суд, причем иск можно подавать как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам из юридических компаний.

Обычно процедура подачи заявления выглядит так:

Кредитор собирает доказательную базу, которая ясно свидетельствует о том, что должник уже какое-то время не выполняет свои обязательства. Важно понимать, что нужно подкрепить заявление всеми документами с печатями, подписями, выписками со счетов и так далее. Составляется непосредственно само заявление. Его образцы можно найти в сети. Можно также сразу обращаться в компанию, которая занимается решением вопросов подачи искового заявления в суд от имени кредитора. Например, в компании ООО "Индустрия Инноваций" вам помогут на всех этапах, когда стоит задача все же вернуть средства. Подача заявления в суд. Ожидание вердикта и исполнительного решения.

Сама процедура не очень сложная, но есть множество нюансов, которые нужно учитывать в обязательном порядке. Например, что касается подачи заявления, правильных формулировок, прикрепления всех доказательств и так далее. Именно с этим и работают юристы подрядчиков. В противном случае, если нет доказательной базы или она слабая, суд может не рассматривать дело, переносить его и прочее. Для бизнеса, в условиях, когда ему нужны средства, оттягивание момента возвращения средст в оборот равносильно приостановлению деятельности компании. Именно поэтому в ряде случаев куда выгоднее сразу обращаться к профессионалам, и не оттягивать возможность быстрее закрыть дело с должниками.