"Я и не уезжал": Серебряков вернулся из Канады в Москву

Вадим Карасев

Актера Алексея Серебрякова увидели на одной из столичных кинопремьер. Артист неоднократно заявлял о новой жизни в Канаде, теперь утверждает, что не переезжал.

Telegram-канал Super.ru пишет, что связался с Серебряковым. Тот ушел от ответа на вопрос, почему вернулся домой и что его не устроило в Канаде: "нелепо" сравнивать два государства, считает актер.



"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — сказал он.

Три года назад артист раскритиковал жизнь в России, общаясь с журналистом Юрием Дудем. Он также признался, что дал взятку сотруднику ГАИ непосредственно перед интервью.

Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство? — заявлял тогда актер.