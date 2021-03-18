Эпизод из интервью Гордона с Тихановской превратили в напряженную драму

Лидия Мартынова

На платформе «Двач» творчески переосмыслили недавнее интервью белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Дмитрию Гордону. Авторы показали, как могло бы выглядеть интервью, если бы в него удалось втиснуть шутку про Барака Обаму.

Мем о Бараке Обаме появился после интервью Дмитрия Гордона с Михаилом Ходорковским. Собеседники говорили о тюремных бараках.

Позднее Дмитрий Гордон уверял, что шутка об Обаме — это не домашняя заготовка и не провокация, а импровизация по ходу разговора. Михаил Ходорковский, в свою очередь, признался, что не рассчитывал, что фраза из интервью станет мемом года.