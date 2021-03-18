"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику груди из-за осложнений

Вадим Карасев

34-летняя Анна Хилькевич рассказала на своей странице в инстаграме, что решилась сделать повторную пластику груди из-за возникших у нее осложнений после увеличения бюста, сообщает радио "Комсомольская правда".



"Это было так мучительнооо... Для всех и везде!" — написала звезда "Универа", выложившая в соцсетях видео из больничной палаты. Хилькевич при этом отметила, что после наркоза и уколов у нее "интересное состояние".

По словам актрисы, у нее была запланирована повторная маммопластика еще пару недель назад, но по причине ОРВИ ее перенесли на 16 марта.



Анна Хилькевич призналась, что впервые решилась на пластическую операцию почти 10 лет назад. "Тогда я воооообще не парилась и волновалась. Я взяла мамулю за ручку (которая переняла на себя все мое волнение) и привела ее в клинику в день Х. Поддержать меня. Все прошло ок. Но больно ОЧЕНЬ, я рыдала, конечно, жутко, особенно первую ночь, первые 3 дня, постепенно сходило все на нет", — рассказала звезда.

Актриса отметила, что после той операции вела активный образ жизни и занималась спортом.

Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом 2 беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — контрактуру — нарастание фиброзной ткани. Когда я делала маммопластику, я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прям как с первым мужем. Но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась, — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу.

По словам Анны Хилькевич, перед повторной пластикой груди у нее был ужасный настрой — у звезды даже началась паническая атака.

"Да, я ощущала очень сильный дискомфорт из-за контрактуры. Но я помнила ту боль, что была со мной в первый раз, готовясь к самому худшему и в этот", — рассказала актриса.

Однако врач успокоил Анну Хилькевич, после чего она согласилась на операцию, которую в результате прекрасно перенесла.

Как писал NEWSTES, ранее звезда "Универа" Анна Хилькевич резко раскритиковала шоу "Холостяк".