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Кадыров обратился к Пескову по жалобе на «Новую газету»

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил своё удивление словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перенаправившего бойцов полка имени Ахмата Кадырова от Владимира Путина в сторону суда. Он считает, что если вопрос волнительный, то граждане могут выйти с ним на главу государства.

«Новая газета»в понедельник опубликовала второй за 2021 год материал о внесудебных казнях граждан в Чечне. Это заставило бойцов полка записать видеообращение к президенту с просьбой заметить ситуацию. Песков в четверг посоветовал чеченцам искать справедливости в суде, так как вопрос направлен не по адресу, о чём писало РИА NEWSTES.

«Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой газеты», – написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадаров напомнил, что журналисты «НГ» – на самом деле агенты западных спецслужб, а в Чечне с терроризмом покончено.

Сообщение Кадыров обратился к Пескову по жалобе на «Новую газету» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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