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Кадыров пригласил Байдена в Грозный

Кадыров пригласил Байдена в ГрозныйРамзан КадыровФото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту США Джо Байдену приехать в Грозный на лечение. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в четверг, 18 марта.

По словам Кадырова, несмотря на то что ранее он включил лидера США в свой санкционный список, он все равно готов принять его в Чечне, поскольку «американская медицина бессильна перед его недугом».

«Приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — написал глава Чечни, напомнив о том, что ранее Байден якобы забывал имя министра обороны США и точные названия силовых структур страны.

Ранее 18 марта президент России Владимир Путин, отвечая на критику со стороны Байдена, пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он.

До этого Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

В Кремле слова Байдена посчитали очень плохими высказываниями, свидетельствующими о его нежелании налаживать отношения с Россией. В Совфеде заявления американского президента назвали вызовом Москве и триумфом политического маразма.

Россия

По материалам: lenta.ru
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