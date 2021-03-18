Как восстановиться после сильной ссоры и не принимать негатив на себя

Вадим Карасев

Ссоры бывают в каждой семье — даже в тех, в которых на первый взгляд их быть не может. Это значит, что каждому из нас нужно быть готовыми к ним и уметь не принимать негатив на себя. Эксперты рассказали, как это сделать.

Часто в бесконечных ссорах виноват не плохой характер, а энергетика дома, в котором живут люди. Советы экспертов помогут исправить ситуацию к лучшему, сделать ауру жилища более созидательной.

Как восстановиться после ссоры

1. Первое правило гласит, что нужно прерывать поток негатива не после ссоры, а во время нее. Чем раньше вы остановитесь, тем проще будет восстановиться потом. Конфликты начинаются в 90 % случаев из-за разногласий, поэтому первое, что нужно сделать, это перестать стоять на своем. Вы не на дебатах, и у вас нет никакой жизненной необходимости спорить до потери пульса.

2. Побудьте немного в уединении. Возьмите перерыв и просто успокойтесь. Одиночество бывает полезным, когда вы оставили в ссоре большую часть своих сил. Потом, когда нервы и энергетика восстановятся, вам гораздо проще будет достичь взаимопонимания со второй половинкой, другом или родственником. Сосредоточьтесь на себе — на своих увлечениях или на делах, на работе.

3. Займитесь спортом. Физические нагрузки очень хорошо удаляют остатки агрессии. Люди нередко бьют кулаками в стену, пытаясь выплеснуть негатив, но можно просто отправиться на пробежку или пойти в спортзал. После тяжелого разговора или ссоры это самый лучший способ вернуться в нормальное состояние.

Как не принимать негатив на себя

1. Во время ссоры мы в любом случае это делаем, но важно знать, как не делать этого потом. Первое правило — научитесь прощать и прощайте как можно скорее. Не таите в себе обиду за слова, ведь они были сказаны сгоряча. В подавляющем большинстве случаев близкий человек или друг скажет свое «прости» в ответ на ваше.

2. Помните, что это просто ссора. Если не было сказано ничего чрезмерно обидного, это просто недоразумение. Поссориться могут абсолютно все. Если к этому относиться слишком серьезно, вы примете на себя больше негатива, чем должны. Будьте проще и позитивнее смотрите на вещи.

3. Пользуйтесь камнями-талисманами, которые впитывают все плохое вместо вас. Например, одним из лучших минералов в этом плане можно считать аметист, который быстро восстанавливает нервы и излечивает душу. Подобным эффектом обладает аквамарин, лунный камень, белый кварц.

4. Медитации и дыхательные практики. Можно использовать их как отдельно, так и совместно друг с другом. Сразу после ссоры рассеять полученный негатив поможет правильное дыхание. Нужно закрыть глаза и начать медленно и глубоко вдыхать и так же медленно выдыхать. Если есть возможность остаться в полной тишине и уединении, можно помедитировать. Есть специальные медитации на снятие стресса и тревоги. Помимо рассеивания негатива они также помогают быстрее восстановиться после ссоры, так что это универсальное средство от всех проблем.

5. Общайтесь с приятными людьми. Не жалуйтесь им, а просто общайтесь. Если вы начнете жаловаться, то ваши проблемы перейдут на них, и вы можете потерять друга, товарища. Если случилась ссора, напишите другу, маме, брату и так далее. Просто спросите, как дела, попросите рассказать о чем-нибудь хорошем. Это очень помогает.

6. Займитесь решением проблемы. Подумайте не об эмоциях, а о том, как можно прийти к консенсусу, решить возникшую проблему и преодолеть преграду на своем пути. Это очень помогает. Как только у вас появится предложение, вы можете его озвучить.