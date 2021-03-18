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Катя Жужа о примирении с Бородиной, отце Николь и радости от закрытия «ДОМа-2»

Катя Жужа о примирении с Бородиной, отце Николь и радости от закрытия «ДОМа-2»

Буквально на днях Катя Жужа и ее супруг, вице-чемпион «Формулы-2» Артем Маркелов, отметили первую годовщину со дня регистрации брака. На этом влюбленные не намерены останавливаться — впереди у звездной пары очередное свадебное торжество, которое пройдет в живописнейшем уголке Европы.


Катя Жужа давно ушла с телевидения и посвятила себя близким, несмотря на это, жизнью этой брюнетки до сих пор интересуются миллионы. Но Катя не любит ажиотаж вокруг своей персоны и предпочитает светским мероприятиям и скандальным ток-шоу (а ей есть, что рассказать!) уютный вечер в кругу семьи.

Кстати, впереди у Жужи много важных и очень интересных событий — исполнится год ее сыну Максу, а также очередное свадебное торжество, о котором так мечтала брюнетка. Оно обещает быть очень зрелищным и, конечно, романтичным. О грядущих планах и не только Катя Жужа рассказала в интервью «NewsTes.ruу».

стархитКатя, первые торжества по поводу свадьбы прошли в Лас-Вегасе и Москве. Следующее должно состояться в Италии. Влияет ли пандемия на твои планы? Все еще в силе?
Все в силе. Свадьба будет сразу же как откроют границы. Торжество планируется в Италии, на острове Комо. Я уже как-то рассказывала, что в этот раз у меня точно будет праздник мечты, где соберутся подружки невесты, у Артема — друзья жениха. Кстати, это будет наша третья свадьба. Я люблю все необычное. Когда мы поженились в первый раз, я была в платье напрокат, а под ним надела... черные кроссовки. Во второй раз я отдала предпочтение брючному костюм, а вот в третий раз все будет в европейском стиле. Артем больше всего ждет эту свадьбу из-за своего мальчишника в Вегасе в том числе.
стархитНе сомневаюсь в том, что на торжестве ты будешь выглядеть на все сто! Максу всего семь месяцев, а ты так быстро пришла в форму! Как? Признавайся, много завистников среди подписчиц?
Я слишком сильно хотела похудеть. Уверена на сто процентов — если сразу после родов не привести себя в форму, то лишний вес, так скажем, зафиксируется, и от него уже будет тяжело избавиться. Для сравнения — до родов я весила 53 килограмма, а сейчас 50. Очень довольна результатом и тем, что могу держать свой вес на должно уровне.

стархитА теперь немного банальный вопрос: чем питаешься для поддержания стройности? Срывы в еде есть?
Стараюсь не есть сладкое, мучное, а еще в моем рационе минимум мяса. Мое меню в основном состоит из овощей, рыбы, морепродуктов. Пью только минеральную воду. Чай или кофе для меня редкость.
стархитНасколько мне известно, ты не намерена останавливаться на двоих детях, вы с Артемом планируете еще малышей. Я ни на что не намекаю, но как относишься к погодкам?
Да, мы очень хотим еще детей. А по поводу разницы в возрасте решать не мне, а Богу, ведь дети даются свыше.
стархитНиколь прекрасно ладит с Артемом! Скажи, а поддерживает ли она общение с родным папой (о нем Катя говорит неохотно, — прим. «NewsTes.ru»)?
Скажу коротко: нет!
стархитБыли ли у тебя страхи по поводу того, что Николь не примет Артема?
Все дети хотят, чтобы их родители были счастливы, поэтому никакого страха у меня не было. Тем более, знаю, какой Артем, и он просто не может не понравиться!

стархитТы уже несколько лет на общаешься с Ксенией Бородиной, а твои подписчики так и норовят вас столкнуть лбами, хоть и причин на то нет. Как сейчас относишься к Ксюше?
Да, действительно, прошло больше трех лет, а меня до сих пор терзают вопросами, общаемся ли мы с Ксенией или нет! Я к ней никак не отношусь. Мне все равно. У меня семья, дети, мне есть, о чем заботиться и о ком думать.
стархитА не было ли мысли помириться с Бородиной?
Нет! С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада.
стархитЧего бы ты никогда не простила своих подругам, избраннику?
Предательства! Никогда не прощу предательство! Если это происходит — этого прощать нельзя. Близкий человек никогда не посмеет предать. Но а если это все же случилось, этот человек становится для меня лишним.

стархитРаз уж заговорили о Ксении, грех не затронуть тему «ДОМа-2». Недавно проект закрыли и, похоже, уже навсегда. Что скажешь по этому поводу?
Не смотрю телевизор. Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу.
стархитИ, пожалуй, заключительный вопрос: сегодня на телевидении очень много развлекательных шоу: «Маска», «Танцы со звездами» и прочие. Согласилась бы принять участие в них? Или же тебе комфортнее находиться по ту сторону экрана?
Мне пришлось покинуть телевидение из-за работы мужа. Мы не находились в России и постоянно летали, но так как сейчас карантин, и большинство границ закрыто, у нас много свободного времени. Поэтому я бы согласилась принять участие в развлекательных шоу!
Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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