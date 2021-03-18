Катя Жужа о примирении с Бородиной, отце Николь и радости от закрытия «ДОМа-2»
Буквально на днях Катя Жужа и ее супруг, вице-чемпион «Формулы-2» Артем Маркелов, отметили первую годовщину со дня регистрации брака. На этом влюбленные не намерены останавливаться — впереди у звездной пары очередное свадебное торжество, которое пройдет в живописнейшем уголке Европы.
Катя Жужа давно ушла с телевидения и посвятила себя близким, несмотря на это, жизнью этой брюнетки до сих пор интересуются миллионы. Но Катя не любит ажиотаж вокруг своей персоны и предпочитает светским мероприятиям и скандальным ток-шоу (а ей есть, что рассказать!) уютный вечер в кругу семьи.
Кстати, впереди у Жужи много важных и очень интересных событий — исполнится год ее сыну Максу, а также очередное свадебное торжество, о котором так мечтала брюнетка. Оно обещает быть очень зрелищным и, конечно, романтичным. О грядущих планах и не только Катя Жужа рассказала в интервью «NewsTes.ruу».стархитКатя, первые торжества по поводу свадьбы прошли в Лас-Вегасе и Москве. Следующее должно состояться в Италии. Влияет ли пандемия на твои планы? Все еще в силе?
стархитНе сомневаюсь в том, что на торжестве ты будешь выглядеть на все сто! Максу всего семь месяцев, а ты так быстро пришла в форму! Как? Признавайся, много завистников среди подписчиц?
стархитА теперь немного банальный вопрос: чем питаешься для поддержания стройности? Срывы в еде есть?
стархитНасколько мне известно, ты не намерена останавливаться на двоих детях, вы с Артемом планируете еще малышей. Я ни на что не намекаю, но как относишься к погодкам?
стархитНиколь прекрасно ладит с Артемом! Скажи, а поддерживает ли она общение с родным папой (о нем Катя говорит неохотно, — прим. «NewsTes.ru»)?
стархитБыли ли у тебя страхи по поводу того, что Николь не примет Артема?
стархитТы уже несколько лет на общаешься с Ксенией Бородиной, а твои подписчики так и норовят вас столкнуть лбами, хоть и причин на то нет. Как сейчас относишься к Ксюше?
стархитА не было ли мысли помириться с Бородиной?
стархитЧего бы ты никогда не простила своих подругам, избраннику?
стархитРаз уж заговорили о Ксении, грех не затронуть тему «ДОМа-2». Недавно проект закрыли и, похоже, уже навсегда. Что скажешь по этому поводу?
стархитИ, пожалуй, заключительный вопрос: сегодня на телевидении очень много развлекательных шоу: «Маска», «Танцы со звездами» и прочие. Согласилась бы принять участие в них? Или же тебе комфортнее находиться по ту сторону экрана?