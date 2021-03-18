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Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой

Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой

Артист выступает против творчества девушки.

Ольга Бузова – неординарная артистка. У нее огромное количество хейтеров, но и такая же большая армия поклонников. Среди тех, кто выступает против певческой карьеры Ольги, встречаются и известные люди. Одним из них оказался и комик Виктор Комаров.


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«Вот песни Ольги Бузовой мне крайне неприятны. Если вижу ее клип, переключаю моментально, просто ломаю ноутбук, выбрасываю, бью с локтя плазму. Когда вижу Лапенко, могу посмотреть несколько минут, а потом словить себя на мысли: «Я же его не смотрю, потому что он мне не заходит!» — и спокойно выключить. При этом у меня нет к нему отрицательных эмоций, а творчество Ольги, к сожалению, их вызывает»,

– заявил Виктор.

Напомним, что Ольга стала популярной после участия в проекте «Дом-2». Через несколько лет после прихода на скандальную телестройку она добилась должности ведущей.

После расставания с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым она и вовсе решила запеть. Кроме того, она играет в театральных постановках и развивает свой бизнес.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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