Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой

Алексей Вольцев

Артист выступает против творчества девушки.

Ольга Бузова – неординарная артистка. У нее огромное количество хейтеров, но и такая же большая армия поклонников. Среди тех, кто выступает против певческой карьеры Ольги, встречаются и известные люди. Одним из них оказался и комик Виктор Комаров.

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«Вот песни Ольги Бузовой мне крайне неприятны. Если вижу ее клип, переключаю моментально, просто ломаю ноутбук, выбрасываю, бью с локтя плазму. Когда вижу Лапенко, могу посмотреть несколько минут, а потом словить себя на мысли: «Я же его не смотрю, потому что он мне не заходит!» — и спокойно выключить. При этом у меня нет к нему отрицательных эмоций, а творчество Ольги, к сожалению, их вызывает»,

– заявил Виктор.

Напомним, что Ольга стала популярной после участия в проекте «Дом-2». Через несколько лет после прихода на скандальную телестройку она добилась должности ведущей.

После расставания с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым она и вовсе решила запеть. Кроме того, она играет в театральных постановках и развивает свой бизнес.