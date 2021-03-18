Концерн BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году

Лидия Мартынова

Bayerische Motoren Werke AG (BMW), автопроизводитель из Германии, в текущем 2021 году ожидает активное развитие бизнеса. В прогнозе компании упор сделан на увеличение маржи автомобильного подразделения и доналоговой прибыли, пишет «Финмаркет».

Прошлый 2020 год стал нелегким для BMW. Чистая прибыль корпорации сократилась до 3,86 млрд евро, годом ранее она составляла 5,02 млрд. Выручка упала на 5% и составила 98,99 млрд евро (104,21 млрд евро в 2019 году). В текущем году компания ожидает плюсовых результатов.

Аналитическая служба BMW считает, что донологовая прибыль за 2021 год будет больше, чем в 2020 году за счет активного роста мировых поставок автомобилей концерна. Маржа прибыли до вычетов процентов и налогов должна быть в диапазоне от 6% до 8%. В 2020 году этот показатель снизился до 2,7%, годом ранее он был – 4,9%.

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