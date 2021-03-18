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Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении

Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
В Грузии набирает обороты скандал вокруг певца – конкурсанта Евровидения – 2021 Торнике Кипиани, который нецензурно высказался в адрес своих критиков в Facebook. Петиция с требованием снять его с участия в песенном конкурсе опубликована на сайте manifest.ge.

Ранее Кипиани опубликовал два статуса в своем аккаунте в Facebook, где нецензурно раскритиковал "хейтеров", которым не понравилась его конкурсная песня под названием "You". Пользователи соцсетей раскритиковали его за несдержанность.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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