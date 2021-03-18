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Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что собирается занять пост вице-спикера палаты вместо Ильяса Умаханова.

Ранее о кадровых перестановках в парламенте агентству рассказал источник. По его словам, место Косачева может перейти замглавы МИД Григорию Карасину.

Умаханов уже покинул пост. По данным источника, он получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.


Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.


В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.

Политика

По материалам: ria.ru
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