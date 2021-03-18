Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Ранее о кадровых перестановках в парламенте агентству рассказал источник. По его словам, место Косачева может перейти замглавы МИД Григорию Карасину.
Умаханов уже покинул пост. По данным источника, он получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.
В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.