Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения

Лидия Мартынова

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отзыв российского посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации. Он поделился своим мнением на личной странице в Facebook.

Косачев обратил внимание на высказывание Байдена, который в своем последнем интервью назвал президента РФ Владимира Путина “убийцей”. По его мнению, любые адекватные ожидания своим высказыванием “списаны в утиль”.

“Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения”, – уверен Косачев.

По словам вице-спикера Совфеда, отзыв российского посла из Вашингтона является в этом случае адекватной и “единственно верной” реакцией. Он также предсказал и последующие шаги в том случае, если в Штатах не внесут ясность в ситуацию и не принесут свои извинения.





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