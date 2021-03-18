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Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отзыв российского посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации. Он поделился своим мнением на личной странице в Facebook.

Косачев обратил внимание на высказывание Байдена, который в своем последнем интервью назвал президента РФ Владимира Путина “убийцей”. По его мнению, любые адекватные ожидания своим высказыванием “списаны в утиль”.

“Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения”, – уверен Косачев.

По словам вице-спикера Совфеда, отзыв российского посла из Вашингтона является в этом случае адекватной и “единственно верной” реакцией. Он также предсказал и последующие шаги в том случае, если в Штатах не внесут ясность в ситуацию и не принесут свои извинения.



Сообщение Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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