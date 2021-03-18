Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Анастасия Иванова

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером палаты, он будет курировать международные вопросы.

Косачев сменил Ильяса Умаханова, проработавшего на этом посту с 2010 года. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Умаханов получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Комитет по международным делам возглавит бывший замглавы МИД, сенатор Григорий Карасин .

Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.

В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.