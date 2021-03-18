Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады, которую устроила Украина. Об этом РИА Новости сообщил постпред полуострова при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил он, отметив, что Россия может сама решить самые сложные проблемы полуострова и уже неоднократно это доказывала.

Мурадов подчеркнул, что Крым не будет просить воду у Украины. «Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица», — сказал политик. Он пообещал, что власти полуострова решат вопрос нехватки воды.

Постпред заявил, что вопрос будет решен благодаря сбору пресной воды, активному опреснению очистных сооружений и строительству плотин, водохранилищ, опреснительных станций.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что полуостров будет судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного водной, энергетической и транспортной блокадой. Он пояснил, что Россия была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение.

Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.