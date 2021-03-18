Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН

Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН

Алексей Купин и Майя Донцова не стоят на месте. Когда они просиживали штаны на проекте, хейтеры были уверены, что за периметром у них ничего не получится. Но, похоже, у супругов нет ни одной свободной минуты. У них много планов, некоторые они уже реализовывают плюс ко всему добавляется то, о чем они даже не мечтали - например, чтение лекций в РУДН.

Успешно занимаются реализацией своих планов Алексей Купин и Майя Донцова. Они намерены создать собственный мерч - создать брендовое имя и лейбл, чтобы продавать спортивные костюмы. Также, они занимаются саморазвитием. Алексей увлекся вокалом и записью песен, а Майе интересны тренинги по теме счастливых отношений, пишет newstes.ru.
Оказывается, супруги увлеклись коучингом и могут похвастаться первыми успехами. Их пригласили читать лекции в РУДН. Купины расскажут про журналистику в соцсетях, а также про то, как правильно развивать блоги и привлекать аудиторию. Кто бы могу подумать, что именно Купины будут рассказывать о привлечении фолловеров, хотя хейтеры были уверены в их полной беспомощности.

У Купиных получается заниматься общественной жизнью, творчеством, готовить коллекцию своей одежды. Кроме того, Майя намерена открыть агентство, которое будет заниматься организацией и проведением мероприятий. Может, не стоило им столько времени сидеть на проекте или именно потому, что они так много времени провели на шоу, у них сейчас все получается?

«Лучшие!», «У вас точно все получится», «С вас пример надо брать», - уверены поклонники.

Поклонники не сомневаются, что все задуманное у Купиных получится. За годы на проекте они стали одной командой, им легко ставить общие цели и вместе стремиться их реализовать. Напрасно зрители сомневались в искренних чувствах влюбленных, как и в случае с семейством Капаклы. Время идет, а вместо ожидаемых разводов пары демонстрируют крепкие отношения.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мира
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН
Регина Мянник удалила грудные импланты
Регина Мянник удалила грудные импланты
У Дианы Арбениной умер отец
У Дианы Арбениной умер отец
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире иностранцев
Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире

Топ на сегодня

Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по экспорту оружия
В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по

Еще по теме

Дом 2 - Ночной - Выпуск 4888 - После заката (27.09.2017)
Алексей Купин и Майя Донцова поженились
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Дом 2 - Ночной - Выпуск 5071 - После заката (29.03.2018)