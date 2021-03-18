Купина и Донцову позвали читать лекции в РУДН

Вадим Карасев

Алексей Купин и Майя Донцова не стоят на месте. Когда они просиживали штаны на проекте, хейтеры были уверены, что за периметром у них ничего не получится. Но, похоже, у супругов нет ни одной свободной минуты. У них много планов, некоторые они уже реализовывают плюс ко всему добавляется то, о чем они даже не мечтали - например, чтение лекций в РУДН.

«Лучшие!», «У вас точно все получится», «С вас пример надо брать», - уверены поклонники.

Успешно занимаются реализацией своих планов Алексей Купин и Майя Донцова. Они намерены создать собственный мерч - создать брендовое имя и лейбл, чтобы продавать спортивные костюмы. Также, они занимаются саморазвитием. Алексей увлекся вокалом и записью песен, а Майе интересны тренинги по теме счастливых отношений, пишет newstes.ru.Оказывается, супруги увлеклись коучингом и могут похвастаться первыми успехами. Их пригласили читать лекции в РУДН. Купины расскажут про журналистику в соцсетях, а также про то, как правильно развивать блоги и привлекать аудиторию. Кто бы могу подумать, что именно Купины будут рассказывать о привлечении фолловеров, хотя хейтеры были уверены в их полной беспомощности.У Купиных получается заниматься общественной жизнью, творчеством, готовить коллекцию своей одежды. Кроме того, Майя намерена открыть агентство, которое будет заниматься организацией и проведением мероприятий. Может, не стоило им столько времени сидеть на проекте или именно потому, что они так много времени провели на шоу, у них сейчас все получается?Поклонники не сомневаются, что все задуманное у Купиных получится. За годы на проекте они стали одной командой, им легко ставить общие цели и вместе стремиться их реализовать. Напрасно зрители сомневались в искренних чувствах влюбленных, как и в случае с семейством Капаклы. Время идет, а вместо ожидаемых разводов пары демонстрируют крепкие отношения.