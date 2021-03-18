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"Лабораторию Касперского" оштрафовали на 100 тыс. рублей за недобросовестную рекламу

"Лабораторию Касперского" оштрафовали на 100 тыс. рублей за недобросовестную рекламу

ФАС оштрафовала "Лабораторию Касперского" на 100 000 рублей из-за недобросовестной рекламы программного обеспечения Kaspersky Password Manager. Она содержала не соответствующие действительности сведения о цене товара, указано на сайте ведомства.

С 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года с помощью сервиса "Яндекс.Директ" распространялось рекламное сообщение с указанием стоимости ПО в размере 450 рублей. Однако в августе 2020 года тарифы увеличили до 990 рублей, о чем не было сказано в публикации.

"После изменения стоимости ПО Kaspersky Password Manager реклама данного ПО с указанием стоимости 450 рублей продолжала распространяться", — отмечено в базе решений ФАС.

Антимонопольная служба признала такое объявление нарушающим требования, установленные законом о рекламе, и оштрафовала компанию. Представители "Лаборатории Касперского" объяснили нарушение технической ошибкой, устраненной сразу после получения информации от ведомства.

Ранее NEWSTES писал, что ФАС запретила "Яндексу" занижать позиции конкурентов в поисковой выдаче.

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По материалам: uposters.ru
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