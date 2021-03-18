Легионер "Спартака" развенчал мифы о России

Вадим Карасев

Голландец Йоррит Хендрикс, выступающий за московский "Спартак", в интервью пресс-службе клуба рассказал, что пока не нашел подтверждения бытующим у него на родине стереотипам о России.

В Нидерландах, по словам футболиста, считают россиян неприветливыми и сильно пьющими.

Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: "На здоровье!" Пока я таких людей не встречал. Видимо, это все-таки выдумка. А еще принято считать, что русские — закрытые и хмурые люди. Тут тоже не сходится: в "Спартаке" меня отлично приняли и помогают во всем.

Хендрикс, 17 лет игравший за ПСВ, перешел в "Спартак" в январе, трансфер обошелся красно-белым примерно в €700 тысяч. Такое решение 26-летний футболист принял, поскольку считает российский чемпионат сильнее голландского, кроме того, ему было интересно "открыть для себя новую страну и новую культуру". Голландец отметил, что пока ему в Москве все нравится, кроме морозов.



"Россия отличается от Западной Европы, зато в Москве все доступно и открыто. В отличие от Голландии, где по-прежнему очень серьезные ограничения из-за пандемии", — добавил спортсмен.