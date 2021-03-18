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Лена Миро жестко прошлась по Муцениеце: «Ее даже Прилучный не хочет»

Лена Миро жестко прошлась по Муцениеце: «Ее даже Прилучный не хочет»

Знаменитая язвительная блогерша Лена Миро добралась и до популярной в интернете темы развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, однако, решила рассмотреть эту историю немного с другой стороны, взяв за основу статьи историю о дорогостоящем подарке Агате за 10 млн рублей. Недавно стало известно о том, что тайный поклонник подарил актрисе люксовое авто Maybach. Этот факт, по-видимому, сильно задел любительницу обсудить чужие биографии и Миро с недоверием заявила, что мужчина вряд ли «польстился бы на 32-летнюю разведённую бабу с двумя детьми».


«Среди олигархов есть наверняка и неумные, но за 10 миллионов даже они купят лучше себе взвод молодых и красивых девчонок на яхту. А Агату? Ее даже Прилучный не хочет», — сделала еще одно предположение звезда «ЖЖ», откровенно, как выразились пользователи, «залезая в постель» к селебрити.

Более того, досталось и другим кумирам современности. Под горячую руку или, если быть точнее, «под едкий сарказм» Миро, попала и Лолита с Волочковой, и Асмус с Решетовой, оценивающие, как говорит блогерша, свою жизнь через призму «есть мужик или нет».

[media=https://www.instagram.com/p/CMhOi1PhsGG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]


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По материалам: popcake.tv
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