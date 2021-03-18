Лунный день сегодня 18 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день Луна меняет свое положение, наделяя пространство особенной энергетикой. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут провести очередной день успешно.

Март в самом разгаре, и сегодня нас ожидает еще один благоприятный по энергетике день. В четверг многое будет по плечу, если правильно распределять время и силы, а также уделять внимание предчувствиям. Они помогут обойти стороной ловушки и превратности судьбы.

Фаза Луны: 6 лунные сутки растущее ночное светило проведет в созвездии Тельца. Такое сочетание благотворно влияет на людей, позволяя им успешно заниматься научной работой, находить полезные связи и с легкостью решать сложные задачи.

Магнитные бури 18 марта: на четверг не прогнозируется магнитных бурь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

обучение;знакомства;внимание к интуиции;сделки;физические упражнения;романтические свидания.прокрастинация;переутомление;халатность.

Под влиянием Тельца можно навести чистоту в доме, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не увлекаться и не устраивать генеральную уборку. Этот день можно провести с гораздо большей пользой: уделить время близким, приготовить вкусный ужин или прогуляться в компании близких друзей.

Что надеть в этот четверг

Четверг — благоприятное время для умственной работы, и для нее как нельзя кстати подойдут синие оттенки. Они помогут сосредоточиться и не упустить значимых деталей. Дополнить образ помогут неброские и не привлекающие внимания серебряные украшения, а в качестве талисманов астрологи рекомендуют использовать энергетику халцедона, мрамора и бирюзы.

Дела, деньги и карьера в 6 лунный день

18 марта — прекрасный день для обучения и получения новых знаний, финансовых операций и сделок. В этот день удача будет на стороне активных людей, которые отказываются от поверхностных суждений и не действуют сгоряча. Внимание к интуиции также будет помогать в принятии решений. Удача улыбнется и в финансовом плане, если тратить деньги с умом и заняться поиском дополнительных источников финансирования.

Любовь и отношения 18 марта

Романтические отношения в четверг расцветут. День благоприятен как для проведения времени с семьей, так и для поиска новых отношений. В эти сутки важную роль сыграют рассудительность и умение сглаживать конфликты, а также отказ от предвзятых суждений. Тем, кто хочет привлечь в жизнь светлое чувство, не стоит сбрасывать со счетов проверенные ритуалы. С их помощью получится наладить семейные отношения и обрести взаимные чувства.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В четверг настроению будут угрожать лишь необдуманные решения, которые могут привести к неприятностям и огорчить. В целом день благоприятен для физической активности, благодаря которой получится поддержать организм в тонусе и избежать простудных сезонных заболеваний. Укреплению иммунитета поспособствуют и прогулки на свежем воздухе, и начатый курс оздоровительных упражнений.