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Майя Донцова поняла главный секрет крепких и долгих отношений

Майя Донцова поняла главный секрет крепких и долгих отношений
Знаете, я поняла главное, важно подходить ко всему осознано, особенно к отношениям - не просто «я понимаю что делаю», а «я готова работать над даже мелкими моментами во имя большого и продолжительного счастья».

А как вы считаете? Как лучше развивать отношения? Интуитивно: хочу психануть-психую, хочу послать-посылаю. Или осознанно: сейчас лучше промолчать чтобы потом спокойно придти к решению, а сейчас важно сказать своё недовольство, чтобы в дальнейшем не повторялось? Мы в сторис вспоминаем всю нашу историю, и рассказываем, как изменились и как поддерживаем отношения в гармонии уже 4 года.
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По материалам: life-dom2.su
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