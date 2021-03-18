Майя Донцова поняла главный секрет крепких и долгих отношений

Вадим Карасев

Знаете, я поняла главное, важно подходить ко всему осознано, особенно к отношениям - не просто «я понимаю что делаю», а «я готова работать над даже мелкими моментами во имя большого и продолжительного счастья».А как вы считаете? Как лучше развивать отношения? Интуитивно: хочу психануть-психую, хочу послать-посылаю. Или осознанно: сейчас лучше промолчать чтобы потом спокойно придти к решению, а сейчас важно сказать своё недовольство, чтобы в дальнейшем не повторялось? Мы в сторис вспоминаем всю нашу историю, и рассказываем, как изменились и как поддерживаем отношения в гармонии уже 4 года.