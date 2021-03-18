Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией

Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией

Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемиейФото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сроки борьбы с пандемией COVID-19 и предсказал стране «тяжелый период». Об этом пишет BMF TV.

После встречи с лидером страны мэр города Пуасси Карл Олив рассказал, как Макрон посещал местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле. «Нам будет тяжело до середины апреля», — цитирует Олив Макрона.

По словам мэра, президент рассчитывает на дополнительные меры по борьбе с распространением вируса, но хочет, чтобы их применяли локально, в зависимости от ситуации на местах. Пока что окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан не принято.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Она считает, что уже можно видеть формирование третьей волны в странах сообщества.

По последним данным, во Франции с начала пандемии зарегистрировали более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли более 91 тысячи человек.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном романе Агаты Муцениеце с олигархом
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику груди из-за осложнений
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит доказательства о домашнем насилии
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
Эммануэль Макрон поделился своими сексуальными фантазиями
Президент Франции увидел признаки возвращения коронавируса