Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие сильно поражены»

Алексей Вольцев

Экс-супруга Андрея Аршавина переживает не лучший период в жизни. После перитонита Алису сразил коронавирус в тяжелой форме. Ее мама рассказала о состоянии дочери.

Сейчас 38-летняя Аршавина находится в одной из больниц Санкт-Петербурга с двухсторонней коронавирусной пневмонией. До этого женщина несколько дней провела в коме из-за острого перитонита.

«Инфекцию подхватила, по всем подсчетам, как раз когда лежала в реанимации, — рассказала «NewsTes.ruу» ее мама Наталья Сарычева. — 10 марта перевели в другую клинику. Была сначала совсем тяжелая, сутки провела на ИВЛ, в данный момент получше, лежит в обычной палате. Поражение легких 40% и еще начался плеврит».

Пока дочь борется с проблемами со здоровьем, Наталья сидит с тремя внуками — старший из которых как раз готовится окончить школу. Оплачивать лечение, к слову, помогает первый супруг Алисы — Алексей Казьмин, которому та подарила сына и дочь. Последний же, Андрей Аршавин, отец маленькой Есени, о женщине вспоминает только в контексте судебных тяжб.

В конце прошлого года был удовлетворен иск матери спортсмена Татьяны о выселении ее бывшей невестки с детьми из особняка в питерском поселке Коломяги. Этот дом футболист предусмотрительно записал на родительницу еще в период брака. Срок подачи апелляции по данному вопросу был 12 марта.

«В базе нет данных, видимо, ее не подали. Если срок пропустили по уважительной причине, можно вместе с жалобой заявить ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока», — прокомментировали «NewsTes.ruу» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.