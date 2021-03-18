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Мать погибшей от домашнего насилия россиянки рассказала историю дочери

Мать погибшей от домашнего насилия россиянки рассказала историю дочериПолина ДраницаФото: Telegram-канал Life Shot

В марте 2020 года в Первоуральске была убита 27-летняя Полина Драница — жертва семейного насилия. Ее мать Татьяна Подопригорова рассказала историю своей дочери, предает портал 66.ru

С Вячеславом Поповым девушка познакомилась в конце 2016 года. За несколько месяцев до этого она родила второго ребенка — дочку. «Слава — спортсмен. Не пьет, не курит. Немногословный. Ничего хорошего или плохого в тот момент я про него сказать не могла», — рассказывает мать.

Спустя несколько лет Полина забеременела от Вячеслава. Тогда он настаивал на том, чтобы отдать детей от других браков бабушкам и жить своей маленькой семьей. По словам Татьяны, однажды она увидела на руке Полины синяк, потом это случилось второй раз, и Полина рассказала, что муж ударил ее по руке.

Когда у пары родился общий ребенок, Вячеслав начал вести себя агрессивно. Позже стало известно, что мужчина был судим за драку. «Как-то она с детьми два дня жила у меня. У нее на лице был синяк. Он ее побил», — отметила Подопригорова.

Когда Полина решила разорвать отношения, Вячеслав ворвался в дом и стал кидаться на нее, а также толкнул мать, которая в этот момент находилась рядом. Позже случился инцидент, когда Попов ворвался в квартиру и побил россиянку, таскал по всей квартире за волосы.

Девушка решила написать заявление, но в возбуждении уголовного дела отказали, а завели лишь административное, о побоях. Попову грозил штраф пять тысяч рублей. По пути на одно из заседаний суда, он подкараулил Полину и нанес несколько ударов ножом на крыльце суда.

«Пока Полина ехала в суд, она мне позвонила, рассказала про ситуацию и пообещала перезвонить после суда. Через час мне звонит свидетельница и говорит: "Не знаю, что случилось, но Полинку зарезали"», — добавила мать девушки.

Попова обвинили по шести статьям Уголовного кодекса. Он заявил, что признает вину только в убийстве Полины Драницы. По словам матери, бытовые убийства будут происходить вне зависимости от закона о домашнем насилии. «Проблема не в законе, а в том, что полиция и прокуратура считают домашнее насилие нормальным. Реагируют только после убийства», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему домашнего насилия и призвал Генпрокуратуру не игнорировать факты подобных преступлений в отношении детей. Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия, отметил глава государства.

Россия

По материалам: lenta.ru
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