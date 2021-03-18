Мать Валерии не может познакомиться с правнучкой

Лидия Мартынова

Певица впервые стала бабушкой в начале этого года. Младший сын Арсении и его супруга Лиана подарили ей внучку Селин. Валерия рассказала, какие эмоции испытала после появления малышки на свет.

Звезда считает сына очень заботливым отцом. В тот день, когда на свет появилась Селин, Валерия и Иосиф Пригожин отдыхали в Дубае.

«В 9 утра Арсений разбудил меня видеозвонком. Смотрю, а он уже держит на руках нашу маленькую Селинку. Я еще спросонья, ничего не понимаю, но это был настолько эмоциональный и трогательный момент, что сразу появились слезы. Это чудо! Было ощущение, что мы реально присутствовали при рождении внучки. Арсений был на родах, находился с Лианой и дочкой в клинике 5 дней. Сын — невероятный отец. У меня самой трое детей, может, забыла уже, но мне кажется, новорожденные далеко не все сразу открывают глаза, а Селин на фото буквально через час после рождения лежит вся чистенькая, розовенькая, гладенькая, в пеленках и смотрит — настоящий человек, только маленький совсем», — поделилась Валерия.

Правда, не все члены звездной семьи познакомились с девочкой: бабушка Арсения еще не видела ребенка. «Моя мама счастлива рождению правнучки. Но, к сожалению, пока не может ее навестить: она дома, вакцину от ковида из-за здоровья сделать не может», — подчеркнула Валерия.

Валерия признается, что ребенок был лоя сына и невестки долгожданным.«У него с Лианой планов громадье, мечтают еще о детях. Арсений смотрит на дочь и говорит: «Это счастье всей моей жизни!». Селин теперь наша главная точка притяжения, сильнейший магнит. Конечно, в силу занятости мы не можем проводить с внучкой много времени. Арсений с женой поселились в одном подъезде с родителями Лианы и видятся часто. У мамы невестки другой образ жизни, она может подстраховать и побыть с внучкой. Ну а мы встречаемся раз в неделю по выходным: либо едем к ним, либо они к нам. Дома у нас стоит кроватка для Селинки. Я накупила стерилизаторов, подогревалок для бутылочек, чтобы было все необходимое», — отметила певица в разговоре с «Антенной-Телесемь».

У старшего сына Валерии Артемия пока нет детей, а дочь артистки Шена даже замуж не торопится. Валерия считает, что она очень внимательная свекровь и тещей будет замечательной. «Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить, не занимаюсь нравоучениями и, кроме всего прочего, искренне люблю моих девочек. Невестки обе классные, считаю, что мальчишкам крупно повезло. Девочки любят своих мужей, моих сыновей, они хозяйственные, будто из другого времени. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки», — рассказала звезда.