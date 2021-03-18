Мауро Икарди занимается сексом с женой 12 раз в день

Алексей Вольцев

По данным The Sun, Бывший защитник миланского «Интера» Даниэле Адани был в Twitch с футболистом Кристианом Вьери, и в какой-то момент темой разговора стала сексуальная жизнь Икарди.

Два футболиста говорили о том, что игрок «Пари Сен-Жермен» и его жена Ванда Нара якобы занимаются сексом по дюжине раз за день.

Ванда, которая также является агентом своего мужа, раньше не стеснялась раскрывать секреты своей жизни в спальне. Однажды она дала отпор троллям в интернете и сказала, что каждую ночь занимается с Икарди любовью.

В прошлом году Ванду также спросили, что она думает о заявлениях Антонио Конте о том, что футболисты должны прилагать как можно меньше усилий во время занятий любовью. Нара сказал:

«Я не знаю, что сказать. Мауро очень профессионален и ничего не делает перед матчем».

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