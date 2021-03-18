МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне

Анастасия Иванова

Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

Как сообщили в МИД, необходимо проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В ведомстве отметили, что администрация Джо Байдена принимает решения на уровне государства почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней". Как считают российские дипломаты, важно оценить, что у управленцев "получается, а что не очень".





"Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

"Такого не припомню"

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, она "не припомнит" подробных шагов со стороны России. Дипломат добавила, что сейчас атмосфера между странами и так "достаточно заряженная".

Захарова вместе с тем указала, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".

Как отметила представитель ведомства, в заявлении МИД "все сказано предельно ясно".