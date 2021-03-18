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МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с США

По ее словам, действующая американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих заявлений. Она объяснила, что в данном случае речь идет не только о нападках на руководство России, но и об обвинениях во вмешательстве в минувшие выборы президента США.

«Ждем нашего посла для выработки, анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые к сожалению, к нашему большому огорчению заведены Вашингтоном в тупик», – цитирует агентство Захарову.

Напомним, что во время интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы главы государства, которые состоялись в ноябре 2020 года. При этом он добавил, что российский лидер Владимир Путин ответит за попытку влияния на данное событие. Позже он назвал российского президента убийцей, утвердительно ответив на соответствующий вопрос журналиста.

Сообщение МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с США появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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