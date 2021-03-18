Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Республику Алтай

Влада Некрасова

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Республику Алтай, сообщается на сайте российского кабмина.

Часть поручений, которые дал премьер-министр, касаются темы образования. По просьбе учеников Республиканского классического лицея Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству строительства Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации до 20 мая решить вопрос о строительстве дополнительного учебного корпуса в рамках механизма государственно-частного партнерства. Региональная администрация, в свою очередь, должна проработать предложения по созданию общежития для лицея.

Срок исполнения поручения – до 20 мая 2021 года.

Республика Алтай стала вторым регионом в рабочей поездке председателя Правительства по Сибирскому федеральному округу. В ходе командировки Михаил Мишустин также побывал в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Кемеровской областях.

Республика Алтай входит в число десяти российских регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для них разработаны специальные программы социально-экономического развития, на реализацию которых ежегодно выделяется дополнительное финансирование. Мероприятия, включенные в программы, нацелены на повышение уровня жизни граждан, снятие инфраструктурных ограничений, привлечение инвестиций и раскрытие экономического потенциала территорий.