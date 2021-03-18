Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов

Влада Некрасова

Минсельхоз РФ отмечает снижение стоимости зерновых культур в России, а также стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты, говорится в сообщении министерства по итогам очередного заседания оперативного штаба в Минсельхозе.

"В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее стабильна. В частности, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу", - сообщает ведомство.