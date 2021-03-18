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Младенца по ошибке привили от коронавируса

Младенца по ошибке привили от коронавирусаФото: Aditya Romansa / Unsplash

Полугодовалого младенца в Чили по ошибке привили китайской вакциной против коронавируса. Об этом сообщает чилийский телеканал 24 Horas.

Мать привезла ребенка в больницу для плановых прививок, необходимых в его возрасте. Однако медики по ошибке ввели ему препарат против коронавируса китайской компании Sinovac.

Ребенка поместили под наблюдение врачей, но пока у него не было обнаружено нежелательных реакций. После инцидента было начато расследование, чтобы выяснить обстоятельства, при которых ребенку была введена неправильная прививка.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Их немедленно проинформировали об ошибке. Отмечается, что серьезных побочных эффектов у пострадавших не обнаружено. Четверых из них госпитализировали с легкими симптомами, похожими на грипп, в качестве меры предосторожности. Остальных отправили домой.

В мире

По материалам: lenta.ru
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