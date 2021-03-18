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Много слез! В день рождения Грачевского вдова написала пост: «Мое сердце разбито»

Много слез! В день рождения Грачевского вдова написала пост: «Мое сердце разбито»

Сегодня Борису Юрьевичу Грачевскому исполнилось бы 72 года. В его день рождения вдова Екатерина Белоцерковская написала трогательное послание, которое заставило многих прослезиться. Девушка никак не может забыть Грачевского.

После того, как умер создатель «Ералаша», Екатерина не может прийти в себя. От горя вдова делиться трогательными фотографиями Бориса у себя в Instagram. Сегодня, в день рождения Грачевского, Белоцерковская посвятила супругу еще один плачевный пост.


 «Сегодня твой день, и он без тебя… Мое сердце разбито… Никто так не любит и не любил жизнь… Я никак не могу в это поверить. Ты мое все! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха Вселенной всей! С днем рождения, мой Боря», — поделилась безутешная вдова.

Поклонники не смогли сдержать слез. В комментариях они поддерживали Екатерину и делились своими приятными воспоминаниями о Борисе. Напомним, Грачевский ушел из жизни 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Организм около месяца боролся с заболеванием, однако все же не выдержал нагрузки.

[media=https://www.instagram.com/p/CMiMgtiLnmf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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