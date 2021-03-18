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"Мое плохое состояние было из-за мастурбации": повзрослевший Ивангай отказался эякулировать

"Мое плохое состояние было из-за мастурбации": повзрослевший Ивангай отказался эякулировать

25-летний Ивангай считает, что мастурбация негативно сказывается на мужском организме. Об этом видеоблогер рассказал в очередном выпуске YouTube-шоу "вДудь".

Ивангай признается, что сейчас у него нет возлюбленной. После расставания с Марьяной Ро отношения с девушками у блогера длились максимум 3 недели.

Я сублимирую. Сдержанность — одна из штук, которая дает мне суперсилы. Тестостерон становится более качественным, если ты не эякулируешь. По себе вижу: это очень сильно на меня влияет. 

Как утверждает Ивангай, раньше ему не хватало решимости — теперь же он "берет и делает". "Возможно, мое плохое состояние было тоже из-за мастурбации в том числе", — заявил блогер.

По словам Ивангая, он не готов к сексу со случайными партнершами, а на выстраивание отношений нет времени. 

"Поэтому сублимация — мой осознанный выбор. Все в творчество, в работу — весь недотрах. Иногда бывают животные мысли: "Щас пойду искать кого-то, не могу больше". Но, если ты это переборешь, с утра ты проснешься огурцом", — отметил молодой человек.

Как писал ранее NEWSTES, ранее Ивангай назвал причины расставания с Марьяной Ро, пожаловавшись на насилие с ее стороны.

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По материалам: uposters.ru
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