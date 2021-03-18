«Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова

Лидия Мартынова

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина объявили войну семье Алексея Баталова. Супруги уверены, что в произошедшем скандале целиком и полностью виновата вдова актера.

Война между Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной с одной стороны и семьей Алексея Баталова с другой продолжается уже много месяцев. Все это время вдова актера Гитана Аркадьевна уверяла, что оппоненты втерлись к ней в доверие и обманом заставили подписать некие документы. Благодаря этим договорам Цивин и Дрожжина могли распоряжаться всем имуществом Баталовых.

Сами супруги эти обвинения отрицают. Более того, они уверены, что весь произошедший скандал срежиссирован Гитаной Аркадьевной.

«Гитана Аркадьевна лжет. У меня переписка с Машей, в которой Маша говорит: «Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее — зверюшка». Эти документы заверены судебным приставом и будут использоваться нами во время заседаний. Гитана Аркадьевна заигралась, она нам просто мстит. Все документы она подписывала добровольно. Гитана Аркадьевна ненавидит Машину сестру Надю. На ней грехов больше, чем на нас всех. Просто ее никто не трогал из уважения к Баталову», — заявил юрист.

Пока 85-летняя вдова Баталова обвинения в свой адрес не прокомментировала. Ранее женщина признавалась, что вся эта ситуация негативно повлияла на ее здоровье. Сейчас Гитана Аркадьевна выходит из дома только ради новых допросов и судебных разбирательств. В трудный период ее поддерживает дочь Маша и друзья семьи.

Михаил Цивин же намерен бороться за свое честное имя. Также юрист опроверг предполагаемый брак супруги Натальи Дрожжиной с цыганским бароном Борисом Буряце. «Вы видели, кто рассказывает об этой свадьбе? Какие-то фейковые родственники, которые не знали самого Бориса. Я был с ним знаком, никакой свадьбы не было», — заявил юрист в телефонном разговоре с журналистам программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Судебные заседания по этому делу будут продолжаться еще несколько месяцев. Пока одно понятно наверняка: выйти на мировую у двух сторон в ближайшее время не получится.