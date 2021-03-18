Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова

«Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова

«Моя мать беспощадна, я для нее зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина объявили войну семье Алексея Баталова. Супруги уверены, что в произошедшем скандале целиком и полностью виновата вдова актера.


Война между Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной с одной стороны и семьей Алексея Баталова с другой продолжается уже много месяцев. Все это время вдова актера Гитана Аркадьевна уверяла, что оппоненты втерлись к ней в доверие и обманом заставили подписать некие документы. Благодаря этим договорам Цивин и Дрожжина могли распоряжаться всем имуществом Баталовых.

Сами супруги эти обвинения отрицают. Более того, они уверены, что весь произошедший скандал срежиссирован Гитаной Аркадьевной.

«Гитана Аркадьевна лжет. У меня переписка с Машей, в которой Маша говорит: «Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее — зверюшка». Эти документы заверены судебным приставом и будут использоваться нами во время заседаний. Гитана Аркадьевна заигралась, она нам просто мстит. Все документы она подписывала добровольно. Гитана Аркадьевна ненавидит Машину сестру Надю. На ней грехов больше, чем на нас всех. Просто ее никто не трогал из уважения к Баталову», — заявил юрист.

Пока 85-летняя вдова Баталова обвинения в свой адрес не прокомментировала. Ранее женщина признавалась, что вся эта ситуация негативно повлияла на ее здоровье. Сейчас Гитана Аркадьевна выходит из дома только ради новых допросов и судебных разбирательств. В трудный период ее поддерживает дочь Маша и друзья семьи.

Михаил Цивин же намерен бороться за свое честное имя. Также юрист опроверг предполагаемый брак супруги Натальи Дрожжиной с цыганским бароном Борисом Буряце. «Вы видели, кто рассказывает об этой свадьбе? Какие-то фейковые родственники, которые не знали самого Бориса. Я был с ним знаком, никакой свадьбы не было», — заявил юрист в телефонном разговоре с журналистам программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Судебные заседания по этому делу будут продолжаться еще несколько месяцев. Пока одно понятно наверняка: выйти на мировую у двух сторон в ближайшее время не получится.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен
Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен
Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к Путину
Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к
Ушла Тина Тёрнер
Ушла Тина Тёрнер
«Шаурма лучше!»: первое интервью после получения Grammy диджей Imanbek дал Радио ENERGY
«Шаурма лучше!»: первое интервью после получения Grammy диджей
BigHit обвинили в рабской эксплуатации BTS: «Они вынуждены сексуально ублажать политиков»
BigHit обвинили в рабской эксплуатации BTS: «Они вынуждены сексуально
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина потратила наследство семьи Баталова
Жена и дочь Алексея Баталова увидели обновленный загородный дом после суда
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова